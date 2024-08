Die B-Junioren des FC Speyer 09 treten in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Regionalliga an. Trainer Burak Doganay blickt mit viel Vorfreude und Stolz der neuen Spielzeit entgegen.

Der Coach geht in sein sechstes Jahr beim FC 09, trainierte vorher die Unter-15-Jährigen in der Regionalliga und hielt diese letzte Saison in der Klasse. Der Start verlief allerdings holprig. Er befand sich