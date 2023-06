Am Freitagnachmittag gibt die Stadt Speyer erstmals einen Bürgerschaftsempfang, der den früheren Neujahrsempfang ablöst. Bei der Veranstaltung in und um die Stadthalle ist einiges vertraut, anderes neu.

Wer ist willkommen?

Eingeladen sind alle Speyerer Bürger. Ziel nach Auskunft der Organisatoren aus dem Rathaus: „gemeinsam mit Stadtvorstand und Verwaltung ins Gespräch zu kommen und einen geselligen Freitagnachmittag zu verbringen“. Es wurde bewusst vom abendlichen Termin der früheren Neujahrsempfänge abgerückt, weil ein „Familienfest für ganz Speyer“ gefeiert werden soll.

Was wird geboten?

Die Musikschule sorgt für den guten Ton mit ihren Lehrkräften, Schülern an den Instrumenten und einer Percussion-Gruppe. Zum Rahmen gehören Aktionen für Kinder auf der Hüpfburg, beim Schminken, mit Spielangeboten im Stadthallen-Park sowie ein Eiswagen. Im Foyer der Halle präsentieren sich Abteilungen der Stadtverwaltung wie Bibliothek, Ehrenamtsagentur, Nachbarschaftshilfe oder Seniorenbüro und auch die Stadtwerke, am Jufö-Mobil zudem der Jugendstadtrat. Natürlich gibt’s auch zu essen und zu trinken.

Wie ist der Ablauf?

Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr im Foyer und im Garten der Stadthalle statt. Auf dem Parkplatz und laut Planung im Schatten hinter der Halle werden eine Bühne, Tische und Bänke aufgebaut. Bis circa 15 Uhr geht laut Organisatorin Jennifer Braun das Bühnenprogramm mit Begrüßung des Stadtvorstands, Musik und Verkündung eines Stadt-Slogans. Er ist in einer Beteiligungsaktion entstanden und soll das neue Fanlogo der Stadt („Herzbrezel“) ergänzen. Danach gebe es Gelegenheit für Gespräche, Einkehr, Spaß und Spiel.

Wer sorgt für Verpflegung?

Der Domhof, der lang die Neujahrsempfänge der Stadt bestückt hat, sei diesmal auf eigenen Wunsch nicht dabei. Wie bei früheren Veranstaltungen aufgetischt wird ein Angebot an Brezeln aus dem Hause Berzel. Die Laugenteile gibt’s ebenso wie alkoholfreie Getränke kostenlos. Bier, Wein, Eintopf aus der Feuerwehr-Küche, Eis und andere Kleinigkeiten gibt es laut Braun „zum kleinen Preis“. Das Bier ist ebenfalls in Speyer gebraut – von der Black-Stork-Manufaktur. Diese schenkt mit ihren eigenen Mitarbeitern aus, die übrige Bewirtung übernehmen Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Wie viele Helfer stellt die Stadt?

19 Mitarbeiter aus der Verwaltung sind eingeteilt, laut Braun vor allem die Auszubildenden und „ein fester Stamm“, der seit Jahren auch bei den Neujahrsempfängen zur Hand gegangen sei. Dazu kommt beim Auf- und Abbau auch der Baubetriebshof. Mobiliar werde bereits am Donnerstag angeliefert, ansonsten ab Freitag, 8.30 Uhr, aufgebaut.

Wie läuft die Vorbereitung?

Jennifer Braun, Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sowie die Kolleginnen Regine Jahner-Reinhard und Heidi Jester haben die Hauptlast der Vorbereitungen getragen. „Es ist eine andere Art von Veranstaltung als der frühere Neujahrsempfang, vor allem weil sie draußen stattfindet“, so Braun. Damit sei zum Beispiel Kabel ziehen zur Bühne im Freien verbunden. Andererseits falle der üppige Bühnenschmuck weg, den sonst im Inneren die Stadtgärtnerei gestellt habe.

Wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Beim Neujahrsempfang mit anders als heute auch individuellen Einladungen seien es meist 800 bis 1000 gewesen, deshalb geht die Stadt nun laut Braun von rund 800 aus. Das sei aber schwer zu kalkulieren, da Erfahrungswerte fehlten. Auf jeden Fall seien ausreichend Getränke da, zur knappen Ware könnten allenfalls die Brezeln werden, von denen 600 bestellt seien – etwas weniger als bei Neujahrsempfängen, weil es diesmal auch anderes Essen gebe.

Was kostet der Spaß?

„Wir rechnen damit, dass wir unter den Kosten bleiben, die in den Vorjahren für die Neujahrsempfänge anfielen“, sagt Braun. Diese hätten immer um die 5000 Euro gelegen, wobei auch der Wein und das Bier kostenfrei waren. „Das ist mit Blick auf den Charakter eines Familienfestes nun anders, wo nur alkoholfreie Getränke kostenfrei sind.“