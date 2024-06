Das Programm für den diesjährigen Bürgerschaftsempfang der Stadt Speyer steht fest. Die Premiere 2023 war wetterbedingt in die Stadthalle verlegt worden, diesmal wird am Samstag, 29. Juni, 14 bis 18 Uhr, in der und um die Halle gefeiert. Laut Stadt gibt es Getränke und kleine Speisen kostenlos. Zum Rahmenprogramm gehören Infostände, Musik, ein Partybus-Besuch für Kinder sowie die Verleihung des städtischen Ehrenamtspreises.