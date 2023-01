Der Termin der ersten Speyerer Bürgerreise in die neue englische Partnerstadt Chichester wird verlegt. Laut Stadt geht es um eine Verschiebung um eine Woche. Gereist wird nun von 5. bis 13. August 2023. In der Woche zuvor war das Angebot in Zusammenarbeit mit dem Speyerer Unternehmen Omnibus-Wydra ausgebucht. Hintergrund der Verschiebung ist eine Großveranstaltung in der südenglischen Stadt. „Es sind in Chichester leider keine Hotelzimmer für eine größere Gruppe mehr verfügbar, obwohl wir uns schon vor Weihnachten darum bemüht haben“, so Mattias Nowack, Fachbereichsleiter der Stadt. Es handele sich um ein Pferderennen in Goodwood House („The Goodwood Festival – Horse Racing“), ein gesellschaftliches Großereignis im direkten Umfeld von Chichester mit weitem Einzugsbereich in England. Nowack sieht die Reise nicht gefährdet, denn das Interesse sei groß. Die Angemeldeten müssten nun prüfen, ob der neue Termin für sie in Ordnung sei, ansonsten kämen Interessenten von der Warteliste zum Zug, so Nowack. Er hofft auf Klärung bis zum 15. Februar. Bereits am Dienstag, 31. Januar (18 Uhr, Sitzungssaal 1, Rathaus), ist das erste Treffen des neuen Freundeskreises Chichester in Speyer angesetzt. „Interessierte willkommen“, so die Organisatoren.