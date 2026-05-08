Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Chartres kommt von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Mai, nach Speyer. Es gibt besondere Programmpunkte.

Sie habe den Besuch der französischen Freunde mit einem neuen Team vorbereitet und freue sich, „ein schönes Programm bieten zu können“, so Heike Rünzler, die Vorsitzende des Freundeskreises Speyer-Chartres. Bei einem wichtigen Termin hofft sie auf möglichst viel Publikum: dem Konzert im Historischen Ratssaal mit Sandie Wollasch & Matthias Hautsch am Samstag, 16. Mai, 19 Uhr. Karten für Blues, Rock-Pop und Jazz von dem renommierten Duo gibt es im Vorverkauf bei Ars Ludi (Gilgenstraße 23) und über Eventbride.

Vor dem Konzert wird laut Ankündigung der neue Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) sprechen. Zu seinem Dezernat gehören unter anderem Kultur und Städtepartnerschaften. Es ist nach dem Ruhestand seiner langjährigen Vorgängerin Monika Kabs die erste Bürgerreise, die er empfängt. Am Ankunftstag der Franzosen steht ein gemeinsamer Umtrunk auf dem Programm, am Freitag, 15. Mai, ein Ausflug an die Haardt bei Edenkoben. „Für Kurzentschlossene sind im Bus noch ein paar Plätze frei“, so Rünzler, die unter E-Mail fk.speyerchartres@gmail.com Anmeldungen entgegennimmt.

Am Samstag gibt es für die Gäste vor dem Konzert verschiedene Programmpunkte in Speyer, darunter die Möglichkeiten zu einer Stadtführung und zum gemeinsamen Boule-Spiel.