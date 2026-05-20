Der SPD-Gemeindeverband Lingenfeld hat bei seiner Delegiertenkonferenz Markus Kropfreiter als Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Lingenfeld nominiert.

Am 7. März 2027 wird ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Lingenfeld gewählt. Die Amtszeit des derzeitigen Verwaltungschefs Frank Leibeck (SPD) endet Anfang Oktober des gleichen Jahres. Leibeck wäre dann 62 Jahre alt und hat bereits angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Mit Markus Kropfreiter präsentieren die Sozialdemokraten nun einen möglichen Nachfolger für den SPD-Amtsinhaber. Der Lingenfelder Kropfreiter hatte seinen Willen zur Kandidatur bereits vor wenigen Wochen gegenüber der RHEINPFALZ bekundet. Nun ist er laut dem Gemeindeverbandsvorsitzenden Dirk Pramschiefer von 23 anwesenden Delegierten einstimmig als Kandidat nominiert worden. Die SPD habe in der Verbandsgemeinde Lingenfeld aktuell zirka 260 Mitglieder, zwei Delegierte hätten gefehlt. „Der Prozess der Kandidatenfindung lief schon länger“, sagt Pramschiefer. Wegen seiner Bekanntheit und seiner Erfahrung habe die SPD nun Markus Kropfreiter als Kandidaten aufgestellt.

Kropfreiter ist 53 Jahre alt und seit 2019 Ortsbürgermeister von Lingenfeld. Er ist auch Vorsteher des Zweckverbandes Germersheimer Nordgruppe. Von 2021 bis zur diesjährigen Landtagswahl war er außerdem Abgeordneter der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Kropfreiter ist gelernter Verwaltungswirt und arbeitete als Personalreferent in der Personalgewinnung. Nach Steven Köhler (CDU) aus Schwegenheim und Ulli Baumann (AfD) aus Germersheim ist er mittlerweile der dritte Kandidat für das Amt des Verbandsbürgermeisters.

In seiner Bewerbungsrede habe er deutlich gemacht, wofür er steht, sagt Kropfreiter: „Verantwortung übernehmen – für die Verbandsgemeinde, für die Ortsgemeinden und vor allem für die Menschen vor Ort.“ Die Verbandsgemeinde stehe vor großen Aufgaben. „Unser Ziel ist eine digitale, bürgerfreundliche und effiziente Verwaltung, die schnell reagiert und verständlich handelt“, so Kropfreiter. Dabei setzt er auf neue Organisationsmodelle sowie eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit. Es gehe darum, gute Kompromisse zu finden und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Kandidatur sei eine sichtbare und transparente Verwaltung: „Gute Öffentlichkeitsarbeit ist eine Grundlage für Vertrauen in die Verwaltung. Die Menschen müssen wissen, was wir tun, und warum wir es tun“, sagt er. Kropfreiter will für eine bodenständige, verlässliche und pragmatische Politik stehen: „Nicht reden, sondern machen. Wir dürfen uns nicht darin verlieren, Probleme nur zu analysieren. Gewonnen wird auf dem Platz – und genau dort will ich stehen, gemeinsam mit den Menschen.“