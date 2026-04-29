Am 7. März 2027 wird ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Lingenfeld gewählt. Amtsinhaber Frank Leibeck (SPD) ist 60 Jahre alt und hat bereits angekündigt, nicht mehr anzutreten. Nachdem bereits Steven Köhler (CDU) aus Schwegenheim und Ulli Baumann (AfD) aus Germersheim von ihren jeweiligen Parteien zu Kandidaten gekürt wurden, gibt es nun auch einen Sozialdemokraten, der gerne Verwaltungschef werden möchte. Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter ist vom Ortsverein seiner Partei als Kandidat vorgeschlagen worden. Das hat der 53-Jährige auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Ob er tatsächlich SPD-Bewerber bei der Bürgermeisterwahl wird, entscheidet sich am 19. Mai, wenn der SPD-Gemeindeverband der VG Lingenfeld über seine Nominierung entscheidet. Kropfreiter war zuletzt nicht nur Ortsbürgermeister, sondern auch Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. Bei den Wahlen am 22. März hatte er aber sein Direktmandat an CDU-Mitbewerber Tobias Baumgärtner verloren.