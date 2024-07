Nächster Schritt im Streit um die Zulassung eines Bürgerentscheids über Wohncontainer für Geflüchtete: Die Bürgerinitiative „ Speyer kann mehr als Container“ will ein Hauptsacheverfahren vor dem Neustadter Verwaltungsgericht anstrengen.

„Wir haben das initiiert“, bestätigt BI-Sprecher Alexander Romanski auf Anfrage. Die BI will die Speyerer darüber abstimmen lassen, ob die Stadt auf ihrem kommunalen Gelände generell auf den Bau von Containern zu Unterbringung Geflüchteter verzichten soll. Es kamen mit 2864 deutlich mehr als die für einen Bürgerentscheid notwendigen 2268 Unterschrifen zusammen. Allerdings hatte der Stadtrat das Bürgerbegehren wegen formaler Fehler mehrheitlich für unzulässig erklärt. Gegen diese Entscheidung zog die Bürgerinitiative bereits im April per Eilverfahren vor das Neustadter Gericht. Sie befürchtete, dass mit dem möglichen Bau von Wohncontainern in der Butenschönstraße schon vor dem Bürgerentscheid vollendete Tatsachen geschaffen werden könnten.

Den entsprechenden Antrag lehnte das Gericht jedoch wegen fehlender Eilbedürftigkeit ab. Eine Nutzung als Containerdorf stehe „nicht absehbar bevor“, hieß es zur Begründung. Das Grundstück werde weiterhin von Firmen genutzt, die für die Stadt Tiefbauarbeiten erledigten und sei noch bis Februar 2025, beziehungsweise Ende 2026 verpachtet. Container sind dort ohnehin vom Tisch: Vielmehr sei für die Zeit danach ein Gebäude geplant.

Umsonst sei der Eilantrag wegen der neuen Informationen nicht gewesen, so die BI. Man gehe nun nicht gehen den Ablehnungsbescheid vor, sondern werde direkt ins Hauptsacheverfahren einsteigen, so Romanski. „Erst in diesem Verfahren wird von Seiten des Gerichts geklärt ob das Bürgerbegehren zulässig ist oder nicht“, schreibt die BI. Verhandlungstermine für das Verfahren gibt es noch nicht.