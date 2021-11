Zuversichtlich gibt sich die Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“ rund eineinhalb Monate nach dem Start ihres Bürgerbegehrens in einer Pressemitteilung. Sie habe bereits „mehrere hundert“ der gut 2300 Unterschriften zusammen, die sie bis 16. Januar im Rathaus abgeben muss, um einen verbindlichen Bürgerentscheid gegen das Projekt auslösen zu können. Sprecher Volker Ziesling berichtet auf Anfrage, man sei inzwischen bei rund 800 Unterschriften angelangt. Vor allem die Wochenmärkte und Infostände am Wochenende in der Innenstadt sollten in den kommenden Wochen als Foren genutzt werden, um Bürger anzusprechen.

In der Mitteilung wird von „spannenden Diskussionen“ und viel Zuspruch für die Initiative berichtet. Unterschriftenlisten könnten im Internet unter www.keine-lgs-speyer.de heruntergeladen werden. Wie berichtet, ist Speyer einer der sechs Bewerber um die Veranstaltung. Das Konzept, das Gartenschau-Flächen vor allem im Bereich der Kurpfalzkaserne und der Klipfelsau sowie in „Korridoren“ dazwischen vorsieht, ist am 15. Oktober bei der Landesregierung eingereicht worden. Am Montag war die Bewertungskommission zu Gast in Speyer. Die Ortstermine waren nichtöffentlich. Ihren Verlauf wollte die Stadt auf Anfrage nicht kommentieren.