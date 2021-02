Mehr als 300 Unterschriften hat die Bürgerinitiative „Kein Kita-Neubau im Kastanienweg“ in den drei Wochen seit Start ihres Bürgerbegehrens gesammelt. Das teilt Initiatorin Angelika Keßler auf Anfrage mit. Wie berichtet, müssen bis 17. April 2268 Unterschriften volljähriger Speyerer eingereicht sein, die das Begehren unterstützen. Dann könnte es zu einem Bürgerentscheid kommen, der den Stadtratsbeschluss vom Dezember für den Neubau kippen könnte.

OB Stefanie Seiler kündigt Ortstermin an

Wie berichtet, soll die heute im Ginsterweg in Speyer-Nord ansässige, aber baulich mangelhafte Kita auf einer bisherigen Grünfläche neu gebaut werden. Bauherrin wäre die Stadt auf einem Gelände, das sie von ihrer Tochtergesellschaft Gewo erwerben will. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat einen Ortstermin mit der Bürgerinitiative und einen Verzicht auf die erforderlichen Baumfällungen bis zur Entscheidung über das Bürgerbegehren angekündigt. Der Planungsprozess laufe aber weiter, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Sprecherin Lisa Eschenbach: „Es geht dabei zum Beispiel um die Statik, das Brandschutzkonzept und die Vorbereitung nötiger Ausschreibungen, damit diese, je nach Ausgang des Bürgerbegehrens, dann zeitnah auf den Weg gebracht werden könnten.“ Auch die Vermessung des Grundstücks stehe noch aus. Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder sagt, er würde das Geld dafür erst nach Ende des Begehrens in die Hand nehmen.

Bürgerinitiative sammelt weiter Unterschriften

Die Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative läuft laut Angelika Keßler möglichst lange auf möglichst vielen Kanälen. Der Corona-Lockdown erschwere sie; am erfolgreichsten seien Haustürbesuche unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Listen gibt es derzeit auf der Internetseite www.regenbogen.emanagement.de sowie in den Geschäften Papeterie, Postfiliale Mode Slava (beide Nord), Tabak/Lotto/Presse in der Heinrich-Heine-Straße 5 (West) und Kaufladen Unverpackt (Innenstadt).