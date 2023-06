Umplanung beim ersten Bürgerschaftsempfang der Stadt am Freitag, 30. Juni, der von 14 bis 18 Uhr im Foyer, aber vor allem rund um die Stadthalle hätte stattfinden sollen: Er wird jetzt komplett in die Stadthalle verlegt, hieß es am Mittwoch.

Grund sei die Furcht vor schlechtem Wetter. „Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes, welche die Speyerer Feuerwehr auch in anderen Fällen heranzieht und die als zuverlässig anzusehen sind, ist in Speyer am kommenden Freitag zwischen 12 und 20 Uhr zwar leichter, aber konstanter Regenfall zu erwarten“, sagt Sprecherin Annika Roth auf Anfrage.

Alles im Inneren anzubieten, sei deshalb besser als etwa die bestellte Hüpfburg im Regen nicht oder kaum nutzen zu können. „Auch die Musikinstrumente der Musikschule würden in diesem Fall unter der Feuchtigkeit leiden. Die Infostände hingegen waren ohnehin für das Foyer vorgesehen“, so Roth. In der Halle müsse auf nichts verzichtet werden. Die Hüpfburg werde im großen Saal aufgebaut, Tische und Stühle zum Verweilen kämen in den kleinen Saal. „Die Stadtverwaltung ist sicher, auch drinnen ein gelungenes, stimmungsvolles Fest auf die Beine zu stellen.“ Wie berichtet, kalkuliert sie mit rund 800 Besuchern. Zum Auftakt wird ein Stadtslogan vorgestellt.