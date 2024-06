Neujahrsempfang war gestern, nun ist Bürgerempfang angesagt: Die Stadtverwaltung lädt die Speyerer ein zu einem Sommerfest in die Stadthalle und auf deren Außengelände. Am Samstag, 29. Juni, wird gemeinsam gefeiert – aber nicht nur.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr, erlebt der Bürgerschaftsempfang nun eine Neuauflage. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, seien alle Speyerinnen und Speyerer eingeladen, am Samstag, 29. Juni, von 14 bis 18 Uhr gemeinsam mit der Stadtspitze und den Mitarbeitern der Verwaltung in der und um die Stadthalle herum zu feiern, aber auch miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Gäste erwarte ein Sommerfest für die ganze Familie, wirbt die Stadt. Die musikalische Gestaltung übernehme die Musikschule Speyer. Im Garten stünden währenddessen Spielmöglichkeiten wie der Basti-Bus sowie Spielekisten der Jufö zur Verfügung. Außerdem sollen eine Luftballkünstlerin und Kinderschminken dafür sorgen, dass den Kleinen nicht langweilig wird.

Fest für die ganze Familie

Im Großen Saal und im Foyer der Stadthalle präsentieren sich verschiedene Abteilungen der Verwaltung, unter anderem die Stadtbibliothek, die Ehrenamtsagentur (Spefa), die Nachbarschaftshilfe, das Seniorenbüro, der Seniorenbeirat sowie die Gemeindeschwestern plus. Auch Bauaufsicht und Denkmalpflege, das Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt, die Stadtwerke und die Entsorgungsbetriebe, verschiedene Schulen und weitere Akteure stellten sich vor. Auch stehe der Jugendstadtrat am Jufö-Mobil für Auskünfte bereit.

Lecker: Zu einem Sommerfest gehört natürlich auch ein Eis. Foto: Klaus Venus

Zum gastronomischen Angebot gehören demnach Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen sowie Bier und Wein. Alkoholfreie Getränke und Brezeln des Traditionsunternehmens Berzel würden kostenfrei ausgegeben. „Und auch süße Genussmomente kommen mit Popcorn, Zuckerwatte und Slush-Eis nicht zu kurz“, betont die Stadt.

Nach der Premiere 2023 habe man die Anregungen und Wünsche aus der Bürgerschaft aufgenommen und wolle diese nun umsetzen, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Nicht nur eine Popcorn-Maschine habe ganz oben auf der Wunschliste gestanden: „Auch findet der Empfang nun an einem Samstag statt, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beim Sommerfest der Verwaltung dabei sein können.“ Sie freue sich auf ein „offenes, familienfreundliches Fest für die Menschen in Speyer“, bekundet Seiler.

An wen geht der Ehrenamtspreis?

Höhepunkt der Veranstaltung soll die Verleihung des Ehrenamtspreises der Stadt sein. Dieser stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Ehrenamtliches Engagement für Völkerverständigung, Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt“. Der Jury gehören neben der Oberbürgermeisterin selbst auch Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Bischof Karl-Heinz Wiesemann, die evangelische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst sowie Britta Wiegand an, Präsidentin des Sozialgerichts Speyer. Nach eingehender Beratung über die nominierten Kandidaten und Initiativen seien drei Preisträger ausgewählt worden, die sich über jeweils 1000 Euro für ihr Ehrenamtsprojekt freuen dürfen, so die Stadt.

Vorgeschlagen wurden die Initiativgruppe Eine Welt Speyer, der Inklusionslauftreff des RC Vorwärts, die Siedlergemeinschaft Speyer, die Silbertaler der Beyond Unisus Stiftung gGmbH, die Soziale Anlaufstelle Speyer, die Lebensmittelretter, die Umweltpaten Speyer-Römerberg sowie Joy Kreiselmeier für ihr Engagement in der Sprachförderung.