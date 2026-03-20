Die Stadt Speyer lädt zu zwei Bürgerbeteiligungen ein. Es geht um die Entwicklung der früheren „Normand“-Sportanlage und um den Heinrich-Lang-Platz.

Zur Gebietsentwicklung „Normand“ werden nach Verwaltungsmitteilung landschaftsarchitektonische Entwurfskonzepte vorgestellt. Diskutiert werden soll demnach über die Variante „Urbanes Biotop“ für die Freifläche neben der geplanten Wohnbebauung, bei der im Stadtrat die Kosten umstritten waren. Bürger können dafür am Montag, 23. März, ab 17 Uhr in die Jugendförderung, Seekatzstraße 5 (Erdgeschoss), kommen.

Die Weiterentwicklung des Heinrich-Lang-Platzes ist Thema einer Bürgerbeteiligung am Mittwoch, 25. März, 17 Uhr, direkt am Platz. „Im Fokus steht die Neugestaltung der Platzmitte, deren Umsetzung für Ende 2026 vorgesehen ist“, so die Stadt. Auch die Ergebnisse einer im Vorfeld angebotenen Kinderbeteiligung zum Spielbereich würden einbezogen. Weitere Informationen gebe es unter www.speyer.de/beteiligung.