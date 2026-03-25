Die Stadt bittet um weitere Vorschläge für die Umgestaltung der Normand-Kaserne. Bürger liefern Ideen für das Biotop – vom barrierefreien Zugang bis zur Schafbeweidung.

Am Rand des ehemaligen Sportplatzes der Normand-Kaserne redete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Klartext: Neben den bisherigen beiden Entwürfen für eine naturnahe Neugestaltung des 1,9 Hektar großen Areals soll ein alternativer Vorschlag her. Diesen sollen nicht etwa Politiker oder Landschaftsplaner erarbeiten, sondern die Bürger selbst. Zu diesem Zweck hatte die Stadt an Ort und Stelle eine Bürgerbeteiligung einberufen. Das Interesse war groß – und die Liste an Vorschlägen auch.

Die Oberbürgermeisterin wie auch der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Robin Nolasco, machten allerdings deutlich, dass bereits die vorliegenden Entwürfe auf Vorschlägen aus den Reihen der Bürgerinnen und Bürger beruhten. Ziel sei es, nur einen Teil des insgesamt 3,2 Hektar großen Areals zu bebauen, um Platz für eine „landschaftspflegerische“ Fläche zu schaffen. Die bisherigen Entwürfe sehen die Erschließung des Geländes alternativ durch einen Steg beziehungsweise durch eine terrassenähnliche Gestaltung vor.

Kosten: rund vier Millionen Euro

Die Kosten werden, je nach Variante, auf 4,1 Millionen beziehungsweise 3,6 Millionen Euro geschätzt. Über die Bürgerbeteiligung erhofften sich Seiler wie Nolasco auch Vorschläge für eine Kostenreduktion. Indessen bezifferte der Stadtentwickler die Förderquote auf 90 Prozent; zehn Prozent der Herstellungs- und Planungskosten blieben bei der Stadt, ebenso die Unterhaltungskosten.

Wie Nolasco versicherte, werde den Bürgerstimmen ein hohes Gewicht beigemessen. Auch Michael Lo Grosso, städtischer Referent für Bürgerbeteiligung, wies auf Anfrage darauf hin, dass es im aktuellen Planungsstadium durchaus noch Bewegungsspielräume für alternative Konzeptionen gebe. Tatsächlich kam es im Verlauf der jüngsten Bürgerbeteiligung, bei der sich die Interessierten in mehrere Gruppen aufteilten, zu angeregten Diskussionen, aus denen konkrete Vorschläge hervorgingen.

„Mitmach-Projekte“ finden Zustimmung

Dabei ging es vor allem um die Frage des geeigneten Zugangs zu dem künftigen Biotop. Die Landschaftsarchitekten und Vertreter der städtischen Grünflächenplanung sowie Stadträte und Angehörige der städtischen Gremien hatten am Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung hingegen keine Hinweise auf nennenswerte Einsparpotenziale vernommen. Der Vorschlag einer Anwohnerin, das Gelände über „Mitmach-Projekte“ zu erschließen, fand gleichwohl allgemeinen Zuspruch.

An den Pinnwänden klebten schließlich zahlreiche beschriftete Zettel: „Steg ist Schnapsidee“, hieß es da beispielsweise, und auch an anderen Wänden fand die Steglösung keine Fürsprecher, da sie das Gelände durchschneide. Häufiger gefordert wurde eine Fläche, auf der sich Hunde austoben können. Eine Beweidung durch Schafe wurde ebenso ins Spiel gebracht. Auch gab es den Wunsch nach essbaren Pflanzen. Ihr Augenmerk richtete eine Anwohnerin auf die älteren und körperlich beeinträchtigten Menschen im Umfeld des künftigen Biotops. Diese sollten das Gelände barrierefrei aufsuchen können. Dagegen müsse Rad- und Rollerfahrern ein Riegel vorgeschoben werden.

Entwurf bis Ende des Jahres

Ziel ist es nun, die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger in die bisherige Planung einzuarbeiten und bis Ende dieses Jahres einen förderfähigen Entwurf vorzulegen. Für die angrenzende Bebauung soll im kommenden Jahr ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet werden. Die Vertreter der Stadt sicherten zu, die Bürgerbeteiligung fortzusetzen.