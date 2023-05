Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt plädiert immerzu an ihre Bürger, sich zu beteiligen. In der Landauer Straße hat man den Ruf gehört – und ist konstruktiv.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative, welche eine Entschleunigung des Verkehrs in der Landauer und in der Schwerdstraße erreichen will – sie müssten von der Stadtverwaltung