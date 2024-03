Vor der Abstimmung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gegen Flüchtlingscontainer am Donnerstag im Stadtrat (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) gibt es Rückhalt aus der Politik für die einreichende Bürgerinitiative. Claus Ableiter, Ratsmitglied der Freien Wähler (FW), teilt in einer Stellungnahme mit, er werde im Rat für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens stimmen. Die FW teilten es zwar nicht inhaltlich, seien aber Befürworter direkter Demokratie und begrüßten den Einsatz der Bürger. Auch die FDP-Fraktion teilt mit, dass sie dem Begehren zustimmen werde, obwohl sie inhaltlich einer anderen Meinung sei: „Den Wunsch von 2864 Bürgern nach einem Bürgerbegehren können wir nicht einfach ablehnen“, betont Fraktionschef Mike Oehlmann in einer Stellungnahme. Er fügt hinzu: „Bürgerbeteiligung kann nicht nur gelebt werden, wenn es denn gerade passt.“

Die rechtlichen Bedenken der Stadtverwaltung, die dem Rat eine Ablehnung des Begehrens empfiehlt, teilen FW und FDP, die zusammen über drei von 44 Sitzen im Stadtrat verfügen, nicht. So sei der Antrag insbesondere nicht missverständlich formuliert. Die Stadt wandte dagegen ein, er sei nicht ausreichend bestimmt und es fehlten Alternativvorschläge, sodass Bürger nicht erkennen könnten, was im Fall ihres Votums mit „Nein“ bei einem möglichen Bürgerentscheid passieren würde.

Zur letztgenannten Frage gab es laut Alexander Romanski, Vertreter des Bürgerbegehrens, eine Kontaktaufnahme zwischen der Speyerer FDP und dem Verein „Mehr Demokratie“, der vorab seine Initiative beraten habe. Dessen Rückmeldung: Es sei „nicht Aufgabe der Bürgerinitiative, einen detaillierten Alternativplan vorzulegen“. Dafür sei der Stadtrat zuständig. Romanski berichtet zudem von viel Rückhalt von Bürgern für seine Position in den Tagen seit Bekanntwerden der städtischen Stellungnahme gegen das mit 2864 gültigen Unterschriften untermauerte Bürgerbegehren.