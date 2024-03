Die Spendensammlung für ein Gerichtsverfahren gegen das zurückgewiesene Bürgerbegehren zur Flüchtlingsunterbringung läuft gut. Aufregung gibt es in diesem Zusammenhang um eine eigentlich gut gemeinte Ankündigung.

Anfang der Woche hatte die Bürgerinitiative „Speyer kann mehr als Container“ ihre Spendenkampagne gestartet: Sie will mit Zuwendungen auf der Plattform „PayPal Fundraisers“ über 6000 Euro kommen. Damit könnte sie nach eigener Einschätzung ein Verwaltungsgerichtsverfahren bezahlen, in dem sie den Ratsbeschluss zur Zurückweisung ihres Bürgerbegehrens angreift. Der Stadtrat hatte mehrheitlich verneint, dass die vorgelegte Frage über den Einsatz von Containern als Flüchtlingsunterkünfte für einen Bürgerentscheid zulässig wäre.

Am Freitag war die 4300-Euro-Marke bei der Spendenaktion schon übersprungen. Alexander Romanski, Sprecher der Initiative, berichtete auf Anfrage, dass inzwischen der schriftliche Ablehnungsbescheid eingegangen sei. Damit laufe eine Frist von vier Wochen für den Gang ans Verwaltungsgericht. Die Initiative habe Kontakt zu mehreren Kanzleien aufgenommen und stehe vor der Entscheidung, wer sie rechtlich vertritt. „Bezüglich des Verfahrens sind wir extrem zuversichtlich“, so Romanski.

Kinderhospiz will das Geld nicht

Die Zuversicht, dass die Neustadter Verwaltungsrichter ihren Argumenten folgen und sie somit die Gerichtskosten nicht tragen müssen, hat die Bürger auch veranlasst, sich über eine alternative Verwendung des Spendengeldes Gedanken zu machen. Sie haben angekündigt, es in diesem Fall an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen weiterzuleiten. Am Freitag meldeten Romanski und das Hospiz aber, dass es dazu nicht kommen werde. Die – vorher nicht abgesprochene – Spende würde nicht angenommen. Es sei ein „Missverständnis“.

Hintergrund ist laut Kinderhospiz-Sprecher Linnford Nnoli das Thema des Bürgerbegehrens. Romanski habe zwar versichert, dass es nicht gegen Flüchtlinge gerichtet sei. Das Kinderhospiz sieht es jedoch verbunden mit einer „problematischen Konfliktsituation und vielschichtigen Debatte, die für viele Menschen von schicksalhafter Bedeutung sein wird“. Davon wolle es – obwohl immer auf Spenden angewiesen – nicht profitieren.

Vorschlage: Flüchtlingshilfe bedenken

Viele Hospiz-Freunde hätten Kritik geäußert, erklärt Nnoli. Die Sterntaler unterstützten Menschen „unabhängig von Herkunft, Religion, Lebensmodell oder politischer Ausrichtung, sofern diese demokratischer, respektvoller, toleranter und der Menschlichkeit zugewandter Natur ist“. Sie hätten sich auch schon in der Flüchtlingsversorgung eingebracht. Er habe Romanski geraten, an eine Flüchtlingshilfsorganisation zu spenden.