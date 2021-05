„Bis Mitte Juni“ will die Stadtverwaltung die Prüfung der gut 2500 Unterschriften im Bürgerbegehren gegen den Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg geprüft haben. Das teilte Jennifer Braun aus dem Büro der Oberbürgermeisterin am Montag mit. Die Verwaltungsmitarbeiter seien „in den Endzügen“ der seit fünf Wochen laufenden Prüfung. Schon jetzt sei aber klar, dass einige Unterschriften nochmals überprüft werden müssten und andere ungültig seien. Gründe dafür könnten ein Wohnort des Unterstützers außerhalb Speyers, dessen Alter unter 18 Jahren oder ein Wohnsitz in Speyer weniger als drei Monate sein. Das alles gehört ebenso zu den Formalien wie das Erreichen eines Quorums der Einwohnerzahl, was im konkreten Fall mit 2268 gültigen Unterschriften der Fall wäre. Der Stadt liegen laut Braun 2517 Signaturen zur Prüfung vor. Wie berichtet, fordert die Bürgerinitiative, dass der erforderliche Kita-Neubau auf das bisherige Gelände der Betreuungseinrichtung in Speyer-Nord kommt, um die aus ökologischen Gründen wertvolle Fläche im Kastanienweg zu schonen.