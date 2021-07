Das Bürgerbegehren gegen den Neubau der städtischen Kindertagesstätte Regenbogen im Kastanienweg in Speyer-Nord ist gescheitert. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die notwendige Anzahl gültiger Unterstützerunterschriften sei knapp verfehlt worden.

Eine Bürgerinitiative hatte 2561 Unterschriften gegen die städtischen Pläne fristgerecht im Rathaus abgegeben. 2268 sind in Bezug auf die Einwohnerzahl erforderlich, um einen Bürgerentscheid auszulösen. Allerdings: Nach Auswertung im Rathaus, die mehr als zwei Monate in Anspruch genommen hatte, seien nur 2238 Unterschriften als gültig einzustufen. 323 seien ungültig, 30 gültige fehlten also. Der Stadtrat werde in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, über das Ergebnis der Auswertung informiert und abschließend über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden. Die Bürgerinitiative dürfe in der Sitzung Stellung beziehen.

Die Stadt will nun die abschließende Planung für den Neubau, die wegen des Bürgerbegehrens in den vergangenen Monaten geruht hatte, wieder aufnehmen. „Ich hoffe, dass wir zügig in die Umsetzung des dringend benötigten Neubaus gehen können“, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) in der städtischen Mitteilung. „Ich bin nach wie vor überzeugt von der Auswahl des neuen Standorts für die Kita Regenbogen, die die Stadtverwaltung nach sorgfältiger Abwägung aller Alternativen getroffen hat“, wird sie zitiert. Die Kita ist bisher im Ginsterweg ansässig, erfüllt aber nicht mehr die baulichen Anforderungen.

Schwierige Bedingungen

Die Bürgerinitiative hätte sich einen Neubau neben dem Bestandsgebäude gewünscht, den die Stadt aus Sicherheitsgründen nicht will. Gegen den Standort Kastanienweg ist die teilweise aus Anwohnern bestehende Initiative vor allem, weil Bäume gefällt und eine Grünfläche überbaut werden müssten. Sie fordert eine erneute Standortprüfung. Im Vorfeld hatte sie berichtet, dass die Corona-Auflagen die Unterschriftensammlung erschwert hätten.

Die Stadt berichtet von 467 Seiten Unterschriftenlisten in Papierform, abgegeben am 19. April, die geprüft worden seien. Gründe für die Ungültigkeit waren nun ihrer Mitteilung zufolge in den meisten Fällen, dass die eingetragenen Daten keiner echten Person zugeordnet werden konnten, doppelte und vollständig unleserliche Eintragungen sowie Unterstützende, die nicht, nicht mehr oder noch nicht lange genug in Speyer wohnhaft sind. Beispiele aus ihrer Statistik: Bei 106 Personen meldet die Stadt „existiert nicht“, 38 Einträge seien unleserlich gewesen, 21 doppelt, zehn Mal seien der Name oder die Adresse falsch.