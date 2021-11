Die beiden Bürgerbüros in der Maximilianstraße und in der Industriestraße öffnen ab Donnerstag, 4. November, wieder durchgängig für den allgemeinen Publikumsverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die für sie bisher in der Pandemie Einschränkungen angeordnet hatte. Jetzt könnten jeweils Montag und Dienstag, 7.30 bis 16 Uhr, Mittwoch, 7.30 Uhr bis 13 Uhr, Donnerstag, 7.30 bis 18 Uhr, und Freitag, 7.30 bis 13 Uhr, Bürger vorbeikommen. Zusätzlich bieten beide Bürgerbüros laut Stadtverwaltung als Ergänzung einen Vereinbarungsservice für feste Termine an. Vereinbart werden können die Termine im Netz unter www.speyer.de/termine.