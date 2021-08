Am Dienstag, 10., und Mittwoch, 11. August, hatten die Bürgerbüros in der Maximilian- und der Industriestraße nach der Corona-bedingten Schließung erstmals wieder für den Publikumsverkehr testweise ohne vorherige Terminvergabe geöffnet. Wie die Verwaltung jetzt mitgeteilt hat, wurde das Angebot gut angenommen. Bei beiden Büros standen demnach bereits vor der Öffnung um 7.30 Uhr Wartende vor der Tür. „Wir konnten damit in der Urlaubszeit wichtige Erfahrungswerte für eine nicht-termingebundene Öffnung der Bürgerbüros unter Pandemiebedingungen sammeln“, wird die für die Bürgerdienste zuständige Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zitiert. Im Bürgerbüro Maximilianstraße hätten durchgehend Bürger vorgesprochen, ohne dass es Warteschlangen gegeben hätte. Im Bürgerbüro in der Industriestraße sei es hingegen vor allem am Dienstag zu längeren Wartezeiten gekommen. Beide Bürgerbüros haben auch weiterhin testweise dienstags und mittwochs ohne vorherige Terminvereinbarung geöffnet. Geöffnet ist dienstags von 7.30 bis 15 Uhr und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die testweise Öffnung ohne Termin jedoch nicht für die Führerscheinstelle gilt, die sich in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros Industriestraße befindet. Für diese sei auch weiterhin eine Terminvereinbarung online, per E-Mail oder telefonisch notwendig.