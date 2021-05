Die beiden Bürgerbüros in Speyer stellen keine Beglaubigungen von Impfnachweisen aus. Darauf weist die Stadtverwaltung hin, nachdem vermehrt Speyerer in den Büros angerufen und danach gefragt haben. Aus rechtlicher Sicht könnten ausschließlich Dokumente von oder für Behörden genehmigt werden. Ein Impfpass gehöre nicht dazu. Wer eine vollständige Impfung nachweisen muss, muss also weiterhin den Impfpass oder das von der Impfstelle ausgefüllte Einlegeblatt über die Impfung im Original vorlegen.