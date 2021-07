Die beiden Bürgerbüros in Speyer öffnen ab Dienstag, 10. August, wieder tageweise für Besucher. Das teilte die Stadt Speyer mit. Bürgerinnen und Bürger können demnach „an ausgewählten Wochentagen“ wieder ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen: dienstags, von 7.30 bis 15 Uhr, und mittwochs, von 7.30 bis 12 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass es an diesen Tagen zu größerem Andrang und damit verbundenen Wartezeiten kommen kann. Sie bittet deshalb, „rechtzeitig vorzusprechen“. Für alle anderen Wochentage müssen weiterhin Termine vorab vereinbart werden. Das gibt es laut Stadt jetzt nicht mehr nur für das Bürgerbüro in der Maximilianstraße, sondern auch für die Einrichtung in der Industriestraße. Termine für beide Standorte können unter www.speyer.de/termine vereinbart werden. Alternativ geht das unter Telefon 06232 14-1333 (Bürgerbüro Maximilianstraße 94) sowie Telefon 06232 14-1334 (Bürgerbüro Industriestraße 23). Wer eine E-Mail schreiben will, kann das an buergerbuero@stadt-speyer.de tun. Die Stadt bittet außerdem darum, Termine, die nicht wahrgenommen werden können, rechtzeitig abzusagen.