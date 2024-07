Eine Neuerung soll gehbehinderten Menschen den Zugang zum Bürgerbüro in der Maximilianstraße 93 erleichtern. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, hat sie nun am Seiteneingang des ehemaligen Sparkassen-Gebäudes in der Schrannengasse eine Funkklingel installieren lassen.

Diese informiert zu den üblichen Öffnungszeiten die Mitarbeiter an der Info-Theke des Bürgerbüros, dass jemand Einlass begehrt. Damit wurde ein seit Längerem bestehender Missstand beseitigt. Denn bisher musste sich telefonisch anmelden, wer mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator vor der Tür stand. Dies führte zu mancher Verärgerung bei Besuchern mit Handicap. Weil der Haupteingang an der Maximilianstraße nur über mehrere Treppenstufen erreichbar ist, ist der barrierefreie Zutritt lediglich über den Seiteneingang gewährleistet. Dieser ist jedoch laut Stadt „aus Sicherheitsgründen“ geschlossen und kann nur von innen geöffnet werden.