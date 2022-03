Die Stadt hat die Vorgehensweise für Geflüchtete aus der Ukraine im Umgang mit der Verwaltung geändert. Wie Sprecherin Lisa Eschenbach mitteilt, müssen die „stark geforderten Ausländerbehörden“ entlastet werden. Deshalb sei der Erstkontakt für Ukrainer ab sofort auch beim Bürgerbüro möglich.

Das gelte für alle ukrainischen Geflüchteten mit Wohnraum im Stadtgebiet Speyer – mit Ausnahme derer, die in der unter der Zuständigkeit des Landes stehenden Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer-Nord untergebracht sind. Bei der Anmeldung im Bürgerbüro wird geklärt, ob die Geflüchteten einen gültigen Pass, eine Wohnungsgeberbescheinigung, Passfotos und Urkunden besitzen, mit denen sich familiäre Verbindungen nachvollziehen lassen. Wer kein Bild besitzt, erhalte einen Gutschein für die Anfertigung biometrischer Passfotos.

Der Wohnraum, den freiwillige Helfer zur Verfügung stellen wollen, steigt derweil immer weiter an. Hatte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in der vergangenen Woche noch von 40 bis 50 Angeboten gesprochen, waren bis zum Dienstag 95 Angebote bei der Stadt eingegangen. 75 davon seien verwertbar, weil diese sich auch auf dem Gebiet der Stadt Speyer befinden. Davon seien 25 „abgeschlossene Wohnungen“ als Räume angeboten worden, „die wir aufgrund der nicht absehbaren Zeitspanne, die die Personen untergebracht werden müssen, natürlich bevorzugen“, kommentiert Stadtsprecherin Eschenbach die Angebotslage. Acht Wohnungen seien bereits von Mitarbeitern der Verwaltung besichtigt worden, die ersten Umzüge aus der Jugendherberge in privaten Wohnraum erfolgt.