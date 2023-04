Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erwartungen an das künftige Stadtbussystem in Speyer sind groß. Die Stadt verspricht Verbesserungen und Bürgerbeteiligung. Weil das aus Kostengründen und in Corona-Zeiten nicht ganz einfach ist und obendrein die Zeit drängt, wird auch über eine Verschiebung der Auftragsvergabe nachgedacht.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hofft noch auf Bürgerbeteiligungsveranstaltungen im kommenden Frühjahr zum Thema Nahverkehrsplan. Dieser wäre eine Grundlage