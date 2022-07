Die Stadt verstärkt in den heißen Tagen ihre Bemühungen um Bäume und Pflanzen im öffentlichen Raum. Ihre Gärtnerei wässere insbesondere in der Trockenheit besonders gefährdete Jungbäume, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Mehr als 500 davon stünden auf der Liste. Viele davon seien mit Bewässerungssäcken ausgestattet. „Zur Bewässerung stehen ein Lkw und zwei Unimog mit Wasserfässern sowie mehrere kleine Wasserfässer für die Pritschenwagen zur Verfügung“, so die Sprecherin.

Auch Bürger könnten helfen – aber am besten nicht täglich mit „nur“ einer Gießkanne voll Wasser, sondern lieber seltener, dafür dann aber mit fünf bis sechs Gießkannen-Füllungen. Darüber hinaus habe die Feuerwehr die Wasserbehälter am St.-Guido-Stifts-Platz aufgefüllt, vor allem für den Einsatz an den dortigen Pflanzkisten. Bei Bedarf werde wöchentlich nachgefüllt.