30 Punkte umfasst die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am Donnerstag, 28. Oktober. Sie findet ab 17 Uhr im großen Saal der Stadthalle statt. Es ist die erste Präsenzsitzung 2021, zu der Zuhörer kommen dürfen, wenn sie die 3G-Regeln beachten. Der Offene Kanal überträgt. Neun Beratungspunkte haben Fraktionen initiiert. Eine davon tritt mit einem neuen Vorsitzenden auf.

In Speyer soll es bald mehr öffentliche Bücherschränke und sogenannte Velo-Gleise geben. Diese Vorschläge hat die SPD-Fraktion in Prüfanträgen eingereicht. Bei den Bücherschränken wird auf die positiven Beispiele vom Kulturhof, Berliner Platz und Platz der Stadt Ravenna verwiesen. Die Stadt solle sich um weitere Standorte, Crowdfunding sowie Patenschaften dafür bemühen. Vorschläge werden mit dem Heinrich-Lang-Platz in Speyer-Nord, der Lessingstraße und dem Rheinufer gemacht.

Bei den „Velo-Gleisen“ geht es um Spezialgummis, die in die Rillen von Bahngleisen gesetzt werden, um Stürze von Radlern zu vermeiden. Die Stadt soll prüfen, welche Übergänge sich dafür eignen. Neuer SPD-Fraktionschef ist Philipp Brandenburger, der zum Nachfolger von Walter Feiniler gewählt worden ist, dessen Stellvertreter er bislang war. Der im Job als Referent am Pädagogischen Landesinstitut tätige 35-Jährige wird vertreten von Johannes Gottwald und – neu – Angelika Bott.

Konzert-Absage hat Folgen

Die Fraktion der Linken greift die Absage geplanter Konzerte bei der Dreifaltigkeitskirche auf, wenn sie einen Prüfantrag stellt, wie die Stadt rechtssichere Vereinbarungen mit den Veranstaltern abschließen könnte. Von den Grünen stammt der Antrag, dass sich die Stadt mit 1000 Euro an der Gründung einer Regionalwert AG Pfalz beteiligt. CDU, Grüne und SWG gemeinsam fragen zum Stand der Baulandentwicklung Normand und zu Ton-Übertragungen aus dem Stadtrat nach, die CDU allein zu Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas. Die FDP regt ein interkommunales Gewerbegebiet mit der Verbandsgemeinde Dudenhofen-Römerberg an.

Die anderen Tagesordnungspunkte kommen aus dem Rathaus. Darunter ist der geplante Beschluss, den städtischen Flächennutzungsplan so zu ändern, dass die Kurze Wingertsgewanne in Speyer-Nord Acker bleibt statt bebaut werden zu können. Beschlossen werden sollen auch der Neubau des Jugendcafés Speyer-Nord, die neue Digitalstrategie für die Stadt und die Erhöhung der Müllgebühren.