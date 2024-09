In Speyer können in dieser Woche Bücher „gepflückt“ werden. Anlass ist eine Aktion der Stadtbibliothek und des Mehrgenerationenhauses anlässlich des Weltalphabetisierungstags. Dieser erinnert daran, dass 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland Schwierigkeiten haben, deutsche Texte zu verstehen. Zu dieser Kategorie werden all jene gezählt, die einzelne Sätze lesen oder schreiben können, aber keine zusammenhängenden Texte verstehen. In Speyer soll mit der Aktion „Pflück Dir ein Buch – Gratis-Lesefutter gegen den Analphabetismus“ der Zugang zum Lesen gefördert werden. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch können im Vorgarten der Villa Ecarius den ganzen Tag über Bücher kostenlos „gepflückt“, mit nach Hause genommen und gelesen werden. Auch vor dem Mehrgenerationenhaus in Speyer-Nord gibt es zeitgleich eine „Bücher-Pflück“-Station.