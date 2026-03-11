Seit fast einem Jahr gibt es orientalisch angehauchte Backwaren in der Balkan Bäckerei in der Bahnhofstraße. Betreiber Premtin Shalaj wirbt mit Tradition und Qualität.

Premtin Shalaj ist ein bisschen müde. Der Vormittag ist bereits fortgeschritten und der 24-Jährige seit etlichen Stunden auf den Beinen. Die Balkan Bäckerei, die der gebürtige Kosovare gemeinsam mit Ehefrau Xhevahire in der Bahnhofstraße betreibt, hat seit 6 Uhr geöffnet. Los mit der Arbeit geht es aber schon viel früher: Ab 2 Uhr morgens wird der Ofen angeheizt, damit die frischen Waren pünktlich in der Auslage landen.

Shalajs Angebot orientiert sich an dem, was auf dem Balkan traditionell gebacken wird: Burek (oder Börek) in verschiedenen Variationen, Weiß- und Fladenbrot, Sesamkringel, Kifle – Hörnchen mit und ohne Füllung –, Blumenbrot – ein Hefeteigbrot, das wie eine Blume geformt ist –, Süßgebäck wie Baklava und eine Auswahl von Kuchen. Über Jahrhunderte hinweg war der Balkan ein Teil des Osmanischen Reiches, das spiegelt sich auch in der Küche. Es wird gern mit Honig gearbeitet, mit Nüssen, Joghurt, Käse, Kräutern.

Backen wie im Kosovo

„Am beliebtesten bei unseren Kunden ist Burek, entweder gefüllt mit Hackfleisch, Käse, Spinat oder Kartoffeln“, berichtet Shalaj. Aber auch Fladenbrot und Pizza liefen besonders gut. „Wir backen auf Bedarf und damit immer frisch“, betont der Bäcker, der sein Handwerk in Ludwigshafen bei Görtz gelernt hat. Der Hüter der traditionellen Gerichte und Rezepte ist jedoch sein Chef und zugleich Vater Zecir Shalaj. Der 56-jährige Bäckermeister kam mit seiner Familie im Jahr 2015 nach Deutschland. Zuvor hatte der Vater in Slowenien als Bäcker gearbeitet, erzählt Sohn Premtin. Nachdem sein Meistertitel von der Handwerkskammer in Ludwigshafen anerkannt worden war, übernahm der Senior vor drei Jahren im kurpfälzischen Oftersheim eine mittlerweile sechs Mitarbeiter zählende Bäckerei, die geschlossen werden sollte. Von dort aus wird auch die Speyerer Filiale bestückt, die seit April 2025 besteht.

„Wir haben gesehen, dass es in Speyer kein solches Angebot wie das unsere gibt“, erklärt Premtin Shalaj den Expansionssprung über den Rhein. Rund 70 Prozent der Kunden in der Domstadt seien Menschen mit Wurzeln auf dem Balkan, von Albanien bis in die Türkei. „Wir machen alles selbst“, sagt Shalaj, der viel Wert auf frische Zutaten legt. Das Backen und zum Teil auch der Verkauf liege in den Händen der Familie. Nicht allein, um die Qualität zu gewährleisten, sondern auch, um die Kosten nicht ausufern zu lassen. So sei sein zwei Jahre jüngerer Bruder ebenfalls als Bäcker in den Betrieb eingestiegen. „Selbstständig zu sein, ist eine Herausforderung“, gesteht der 24-Jährige.

An jedem Tag geöffnet

Die Speyerer Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr durchgehend an sieben Tagen in der Woche stemmt Shalaj mit seiner Frau und zwei Beschäftigten. „Viele Kunden kommen entweder ganz früh oder sehr spät“, hat der junge Bäcker beobachtet. Darin mache sich die Nähe zum Hauptbahnhof bemerkbar, vermutet er. Eine weitere Stoßzeit sei die Mittagspause, in der sich viele hungrige Werktätige bei ihm mit Speisen eindeckten. Shalajs rund 70 Quadratmeter großer Laden bietet innen etwa zwölf Sitzplätze, dazu kommen noch einige vor der Tür. Bevorzugt werde aber „auf die Hand“ gekauft, sagt er.

Mit dem Standort und der Entwicklung seines Geschäfts in der Domstadt ist der junge Bäcker zufrieden: „Es läuft sehr gut.“ Für ihn gelte es zunächst, sich in Speyer zu etablieren, bevor er daran denke, sich eventuell zu vergrößern. Wichtig wäre ihm und seiner Frau, in der Domstadt eine Bleibe zu haben, um nicht wie bisher täglich mehrfach aus der Kurpfalz in die Pfalz pendeln zu müssen. Doch das sei ein Problem: „Leerstehende Läden gibt es genug. Aber eine Wohnung finden wir nicht.“