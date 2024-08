Am Samstag hat das neue Pop-up-Outlet des Speyerer Schuhhauses Bödeker in der Maximilianstraße 50 erstmals seine Türen für Kunden geöffnet. „Super“, sei der erste Testlauf gewesen, erklärt Inhaber Peter Bödeker: „Es lief gut. Wir sind zufrieden.“ Geplant sei nun, das Geschäft von Montag bis Samstag ab 12 Uhr und bis etwa 17 oder 18 Uhr zu öffnen – je nach Verfügbarkeit der vier bis fünf Mitarbeiter. In dem Pop-up-Outlet sei schon ein gutes Angebot an Textilien vorhanden, Schuhe würden bald folgen. Aus den Räumen in der Innenstadt war zuletzt Anfang Juni Lukas Bonn mit seinem Sportgeschäft Sakul ausgezogen. Bödeker hatte im Juli angekündigt, dort übergangsweise mit dem Pop-up-Outlet einzuziehen und voraussichtlich bis Frühjahr 2025 temporär Schuhe und Textilien zu niedrigen Preisen anzubieten. In dieser Zeit könne der Hauseigentümer in Ruhe einen langfristigen Nachfolger suchen.