Die Bäume im Speyerer Domgarten leiden unter den steigenden Temperaturen. Wie Robin Nolasco, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen, am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss mitteilte, musste anfangs des Jahres aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Bergahorn gefällt werden. Starke Hitzeschäden weise zudem eine Hainbuche auf, die in Nähe der Kathedrale am Rand einer Wiese steht. Am Stamm seien absterbende und abgestorbene Bereiche der Rinde zu sehen. Der Baum solle nachgeschnitten werden in der Hoffnung, ihn zumindest bis zum Winter zu retten. Dann aber werde er aus Sicherheitsgründen wohl gefällt werden müssen. Insgesamt seinen bereits „deutliche Ausfälle an Bestandsbäumen zu verzeichnen“, sagte Nolasco. Und auch die großen Platanen seien nahezu am Ende ihrer Lebenszeit angelangt: „Wir müssen uns dringend Gedanken über Nachpflanzungen machen.“