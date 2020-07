Schon am Samstag war die Speyerer Feuerwehr zu einem Baumbrand in der Butenschönstraße gerufen worden, jetzt gab es dort zwei weitere Einsätze: Am Donnerstag, 14.19 Uhr, brannte Gebüsch am Parkplatz hinter dem Pfalz-Kolleg, um 16.38 Uhr ging es um einen brennenden Baum in der nahen Holzstraße, am Rand des Speyerbachs. Alle Feuer waren schnell gelöscht und stehen laut Feuerwehr wohl nicht in Zusammenhang: „Noch gehen wir davon aus, dass es Zufall war“, so Stadtfeuerwehrinspekteur Michael Hopp.