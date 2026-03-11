Vor der Polizeiinspektion wurden die öffentlichen Sitzbänke schon zur Erneuerung abgebaut, jetzt stehen laut Stadt weitere Schritte an, um die Holzbänke in der Maximilianstraße auf Vordermann zu bringen. Ab Donnerstag, 19. März, werden demnach zwischen der Alten Münze und dem Altpörtel rund die Hälfte der bestehenden Hockerbänke erneuert. „Im Zuge der Arbeiten werden zunächst die bisherigen Bänke abgebaut. Anschließend werden an gleicher Stelle neue Hockerbänke mit aufbereiteten Granitsockeln sowie neuen Holzauflagen montiert“, erklärt die Verwaltung die Vorgehensweise.

Neben dem Austausch der Holzelemente werde dabei auch die Sitzhöhe erhöht, um den Komfort für die Nutzer zu steigern. Die ausgebauten Granitsockel würden aufgearbeitet und weiterverwendet. Nach Ostern komme die andere Hälfte der Sitzgelegenheiten an die Reihe.