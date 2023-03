Erleichterung bei Einrichtungsleiterin Janine Sitzenstuhl, Mitarbeitern und Besuchern: Das Restaurant im Seniorenhaus Burgfeld der Arbeiterwohlfahrt (Awo) öffnet wieder. Nach drei Jahren Pandemie-bedingter Zwangspause geht das bei Besuchern, Anwohnern und Speyerern auch als Treffpunkt beliebte Angebot in der Burgstraße 36 am Montag, 20. März, erneut an den Start. „Wir sind ganz aufgeregt“, beschreibt Sitzenstuhl Emotionen und Freude der Beschäftigten auf ein großes Stück mehr Normalität im Seniorenhaus. Lediglich bis zum Tisch bestehe Maskenpflicht, Corona-Tests seien ersatzlos gestrichen, so die Leiterin. Frisch gekocht wird in der hauseigenen Küche, nachmittags gibt es ein Kaffee-Angebot. Sitzenstuhl hofft, dass mit dem vor Pandemieausbruch immer sehr gut angenommenen Speisen- und Getränke-Programm auch für Externe wieder mehr Leben ins Seniorenhaus zurückkehrt. Geöffnet ist das Restaurant für Besucher täglich ab 12 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr.