„Wir sind so froh, endlich anfangen zu können.“ Das sagte am Freitag Michaela Herber, Leiterin der neu installierten Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Dahlienweg in Speyer-Nord. Zur Eröffnung am Mittag waren Geschäftsführer, Mitarbeiter, Kollegen und Vertreter der Stadtpolitik gekommen.

Im April sei das Personal vollzählig gewesen, berichtete Herber auf Nachfrage der RHEINPFALZ von der langwierigen Suche nach Fachkräften für das Angebot eines mobilen Pflegedienstes.