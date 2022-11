Am Samstag heben die Erstbundesliga-Gewichtheber des AV 03 Speyer um 19 Uhr gegen TB 03 Roding. Der siebenmalige deutsche Gewichtheber-Meister und Titelverteidiger Speyer ist Tabellenvierter – und somit unter Zugzwang.

Davon lösen kann sich das von Frank Hinderberger geführte AV-Aufgebot mit einem Erfolg gegen Roding, dem Vizemeister von 2021. Für Lisa Marie Schweizer und Simon Brandhuber ist es der letzte Wettkampftest vor deren Abreise zur Weltmeisterschaft in Kolumbien.

Hinderberger unterstreicht die Bedeutung dieses Kampfes: „Nach unserer deutlichen Niederlage gegen Samswegen heißt es, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Sonst können wir vielleicht das Dreier-Titelfinale nicht mehr erreichen, um das derzeit vier Mannschaften kämpfen. Wir haben nach zwei Kämpfen schon 80 Kilopunkte Rückstand auf Mutterstadt, 100 auf Obrigheim und 160 Kilopunkte auf Samswegen.“ Mit Jürgen Spieß im Aufgebot stünden Speyers Chancen nicht schlecht, etwa 800 Kilopunkte zu erreichen.

Reserve mit Aufstiegschance

Bereits um 16 Uhr beginnen die Speyerer Gewichtheber/innen der zweiten AV-Mannschaft das Oberliga-Duell mit TSG Kaiserslautern. Hinderberger sagt dazu: „Nach der Auftaktniederlage in Weisenau will die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen. Das Team Christina Spindler, Ramona Schiff, Oliver Hofstädter, Tamara Teichert, Julia Stieß und Michael Dick kann an der 300-Kilopunkte-Marke schnuppern.“ Gewinnt Speyer II, steigt die Chance zum Aufstieg in die Regionalliga.