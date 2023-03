Mit dem Bundes- und Oberliga-Kämpfen in Obrigheim und im heimischen Athletenheim biegen die Gewichtheber-Aufgebote des AV 03 Speyer am Samstag in die Zielgerade ein.

Vor der Begegnung der Bundesliga-Mannschaft ab 19.30 Uhr steht in Speyer ab 15 Uhr der Oberligakampf mit Tabellenführer KG Kindsbach/Rodalben an. Einen „Klassiker der Bundesliga“ nennt AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger den Kampf der ersten Mannschaft in Obrigheim am Neckar, „ein Duell auf Augenhöhe“. Das aber träfe diesmal „vielleicht weniger zu als in den Jahren zuvor“. Hinderberger listet auf: „836 Relativ- oder Kilopunkte ist die Speyerer Saisonbestleistung, 850,4 Kilopunkte die der Obrigheimer. Kein großer Unterschied, aber wenn man bedenkt, dass wir die zwei Ausländerpositionen besetzt hatten und Obrigheim dazu nur einen Ausländer aufbot, wird es deutlicher.“

Drei Teams kämpfen um Platz zwei

Mit dem Tabellenzweiten AV Speyer (18:3 Punkte), dem Dritten Germania Obrigheim und dem Vierten AC Mutterstadt (je 15:6) kämpfen noch drei Teams um die zwei Plätze fürs Dreierfinales am 29. April bei dem wahrscheinlichen Rundensieger SSV Samswegen nahe Magdeburg, bei dem der KSV Durlach antritt.

Der AV-Abteilungsleiter zum „Fernduell“ mit den gegen den TSV Schwedt (1:20 kp) hebenden Mutterstadtern, die als beste Saisonleistung 821,2 kp haben: „Wir haben die besten Aussichten, denn wir haben einen klaren Vorsprung.“ Der Speyerer Kader für den Kampf in Obrigheim: Lisa Marie Schweizer, Simon Brandhuber, Milena Thiele, Julia Schwarzbach und Jürgen Spieß. Über die Besetzung der Ausländerposition wird laut Hinderberger „kurzfristig entschieden“.

Ab 15 Uhr steht der AV II auf heimischer Bühne gegen die KG Kindsbach/Rodalben „vor einer kaum lösbaren Aufgabe“, so Hinderberger. Drei Gesamt- und 65,8 Relativpunkte liegt Speyer II zurück. Tabellendritter AC Weisenau (gegen AC Altrip) hat 14:4 Relativpunkte. Es heben Christina Spindler, Linda Galm, Ramona Schiff, Tamara Teichert, Michael Dick.