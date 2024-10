Milena Thiele vom AV 03 Speyer erfüllt sich ihren Traum. Die 22-Jährige ist bei der Europameisterschaft der Junioren und der unter 23-Jährigen Teil des 13-köpfigen Teams des Bundes Deutscher Gewichtheber.

Die Titelkämpfe im polnischen Raszyn, bei denen die vom Chemnitzer AC nach Speyer gewechselte Kasselerin am Donnerstag ab 14.30 Uhr in der Gewichtsklasse bis 71 kg hebt, begannen schon am Samstag und enden diese Woche am Sonntag. Die EM-Norm von 199 Zweikampf-Kilogramm übertraf Thiele beim Bundesliga-Finale in Heidelberg um zwei Kilo und trug damit zum achten Speyerer Titelgewinn bei.

AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger erinnert auch ans vergangene Jahr: „Für Milena Thiele ist es der erste internationale Einsatz. Sie hatte sich bereits für die Europameisterschaft 2023 qualifiziert, verletzte sich jedoch an einer Hand und verpasste deswegen diese Titelkämpfe.“

In einer Reihe mit Prominenten

Thiele steht mit ihrer Premiere auf internationaler Bühne nun in einer langen Reihe von Sportlern, die in den vergangenen Jahren schon international für Athletenverein Speyer im Einsatz waren. Sieben von ihnen traten sogar bei Olympischen Spielen an die Hantel: Lisa Marie Schweizer, Julia Schwarzbach, Simon Brandhuber, Jürgen Spieß, Almir Velagic, Alexej Prochorow und Artyom Shaloyan.