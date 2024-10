Mit dem Ziel, am 26. April wieder das Finale im Heidelberger Olympiastützpunkt Rhein-Neckar zu erreichen, beginnt der AV 03 Speyer am Samstag, 19 Uhr, in Karlsruhe-Durlach seine 15. Bundesliga-Saison in Folge.

Es ist seine 23. seit Bestehen der höchsten nationalen Klasse 1964. Das kleine Jubiläum veranlasst den AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger