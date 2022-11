Das Ringeraufgebot des Athletenvereins blieb auch im fünften Saisonkampf der Rheinland-Pfalz-Liga sieglos, die zweite Mannschaft des ASV Mainz 88 siegte in Speyer 18:12.

Die Siege der Speyerer Joel Fischer/Gewichtsklasse bis 57 kg, Kristiyan Bahchevanov/66 kg und Max Bondar/80 kg reichten nicht. Während Fischer wegen Übergewichts des Mainzers Alireza Sediqi zum 4:0-Gewinner erklärt wurde und Max Bondar keinen Gegner hatte, imponierte Bahchevanov in einem laut Abteilungsleiter Bernd Fahrnbach „sehr guten Kampf“. Das Duell endete mit einer Schulterniederlage des mit 0:10 Punkten zurückliegenden Mainzers Marlon Vinson nach 1:36 Minuten.

Die Begegnung Speyer gegen Mainz hat eine Vorgeschichte. Mainz II wollte wegen des am gleichen Abend stattfindenden Bundessliga-Duells von Mainz I gegen Red Devils Heilbronn (13:15) absagen und die Partie verlegen lassen, was Speyer mangels terminlicher Ausweichmöglichkeiten ablehnte. Ligareferent Jürgen Hoffmann (im Athletenheim als Kampfrichter auf der Matte) hatte die Rheinhessen bereits als 0:32-Verlierer notiert und auf eine Verbandsstrafe von rund 2000 Euro hingewiesen. Daraufhin trat ASV Mainz II in Speyer an. Und zwar laut Bernd Fahrbach mit mindestens zwei Ringern aus dem Bundesliga-Aufgebot. Das ist trotz möglicher Wettkampf-Verzerrung vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber erlaubt.

So kämpften sie

Kämpfe: Griechisch-Römisch, Gewicht 57 kg: Joel Fischer - Alireza Sediqi 4:0 (Sediqi Übergewicht; entschied nicht gewerteten Kampf mit einem Schultersieg). - Freistil, 61 kg: Leon Martin - Arsen Markarian 0:4 (technisch überlegen 0:16 Wertungspunkte/2:29). - GR, 66 kg: Kristiyan Bahchevanov - Marlon Vinson 4:0 (Schultersieg 10:0/1:36). - F, 75 kg: Simon Buller - Samve Karapetian 0:2 (Punktsieg 9:13/6:00). - GR, 80 kg: Max Bondar ohne Gegner, 4:0. - F, 86 kg: Parviz Rakhmatulloev - Alen Tamrazov 0:4 (Schultersieg 0:14/1:36). - GR, 98 kg: Talha Sari ohne Gegner 0:4. - F, 130 kg: Hamsat Vichigov - Khalid Tokhi 0:4 (Schultersieg 0:9/1:15).

Tabelle: 1. ASV Mainz 88 II 6 Kämpfe/93:82 Kampfpunkte/9:3 Gesamtpunkte; 2. WKG Ludwigshafen 6 /90:67/8:4; 3. WKG Metternich/Rübenach/Boden 5/102:42/5:5; 4. VfK 07 Schifferstadt II 4/53:70/4:4; 5. AV 03 Speyer 5/13:112/0:10.