„Wir liegen im Mittelmaß“: So beurteilt Bernd Fahrnbach, Abteilungsleiter Ringen des AV 03 Speyer, die Platzierungsmöglichkeit seiner Auswahl in der Rheinland-Pfalz-Liga 2024/25.

Die neue Runde beginnen die weiterhin von Achim Friedrich und Urij Makarov trainierten Speyerer am Samstag, 14. September, um 19.30 Uhr, beim Favoriten VfK Schifferstadt in der Kreissporthalle am Neustückweg. Zuvor starten dort der AV- und der VfK-Nachwuchs um 17.30 Uhr in die Schüler-Pfalzliga.

Erster Heimkampf

Als Titelfavorit bei den Männern gilt die zweite Mannschaft des Bundesligisten ASV Mainz 88. Fahrnbach: „Für die zwei Stilarten haben wir insgesamt 17 Athleten zur Verfügung. Wir können die Freistil-Kämpfe besser besetzen als die im Griechisch-Römischen Stil.“ Schifferstadt wählt aus einem Aufgebot von 21 Ringern aus, darunter acht für den freien Stil. „Star“ der VfK-Auswahl ist der Trainersohn Marvin Scherer/66 Kilo.

Im ersten Heimkampf von zwölf Begegnungen in der Rheinland-Pfalz-Liga tritt Speyer am Samstag, 21. September, gegen WKG Metternich/Rübenach/Boden an. Die Speyerer Pfalzliga-Schüler (acht Duelle) erwarten am selben Tag die TSG Haßloch.