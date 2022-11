Nach vier Saisonkämpfen in der Rheinland-Pfalz-Liga hoffen die Ringer des AV 03 Speyer auf den ersten Sieg, der auch in die Endabrechnung der Tabelle eingeht. Am Samstag ist ab 19.30 Uhr der Tabellenzweite ASV Mainz II zu Gast im Athletenheim. Gegen diesen Gegner hatte der AV 03 Speyer in der Vorrunde mit 12:16 die bisher knappste Niederlage kassiert.

Schlusslicht Speyer gewann bisher zwar einen Rundenkampf, weil aber die WKG Worms-Nackenheim II, die der AV 03 mit 17:12 bezwungene hatte, inzwischen ihre Mannschaft zurückgezogen hat, wird dieses Ergebnis in der Tabelle der Rheinland-Pfalz-Liga nicht berücksichtigt.

Im Vorkampf trifft der AV-Ringernachwuchs ab 18 Uhr auf die Bergsträßer Ringer Kids. Mit dieser Begegnung enden die Speyerer Saison-Rundenkämpfe in der nordbadischen Schüler-Gruppe C.