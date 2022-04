Corona beschränkte den in sechs Sportarten gegliederten AV 03 Speyer auch 2021 in seinen Aktivitäten. Aber die 689 Mitglieder des fast 120-jährigen Athletenvereins können zufrieden sein.

Das äußerte der wie die anderen Vorstands- und Beiratsmitglieder wiedergewählte Vorsitzende Jörg Schanninger in der Jahreshauptversammlung. AV-Chef Schanninger (44) bezog sich in seinem Beitrag unter anderem auf den Rechnungsbericht. Der weist 296.781,84 Euro Einnahmen und 275.695,41 Ausgaben aus, somit ein Plus von 21.086,43 Euro. Zwei Baulichkeiten und ihre Folgen prägten den Verein in den letzten zwei Jahren.

Zukunftsweisend

Das waren die bei Ausbesserungen von Unternehmen ausgelösten, inzwischen behobenen Dach-Beschädigungen an einem Teil des Altbaues. Der Vorsitzende dazu: „Juristisch ist der Fall noch nicht ganz abgehakt.“ Und das war die Errichtung der zweiten Athletikhalle, laut Schanninger „außergewöhnlich und zukunftsweisend“.

Das Projekt verursachte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das den Verein letztlich 600 Euro kostete.