Im südlichen Auwald werden ab Mittwoch bis zu 60 Bäume in der Einflugschneise des Flugplatzes zurückgeschnitten. Wie Rainer Zotz, der Geschäftsführer der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen (FSL) GmbH, mitteilt, ist der Eingriff durch Baumkletterer und von einer Hubarbeitsbühne aus notwendig, um wieder die Hindernisfreiheit für Luftverkehrsfahrzeuge herzustellen. Bisher zum einzigen Mal seien die Kronen der Baumriesen 2010/2011 gekappt worden – zu der Zeit, als die Start- und Landebahn um rund 450 Meter auf 1,67 Kilometer verlängert wurde. Der Flugplatzausbau hatte es erfordert, dass im Auwald Pappeln auf einer Fläche von zwei Hektar gefällt sowie Dutzende weitere hohe Bäume zurückgeschnitten wurden. Von den Kronenkappungen, die zwei bis drei Tage dauern sollen, seien insbesondere Pappeln und Eschen aber auch andere Baumarten wie Eichen betroffen, die mehr als fünf Meter in den An- und Abflugbereich hineinragen. Einzelne Fällungen, maximal zehn, seien möglich. Zum Ausgleich für die Eingriffe ließ die FSL Bäume pflanzen.