„Bisher liegen alle Arbeiten am Naturhafen im Zeitplan.“ Das sagte Sandra Drawe, Marketing-Leiterin des Technik-Museums, am Donnerstagnachmittag über den U-Boot-Transport. Das frühere Gefährt der deutschen Marine war am Mittwoch am Speyerer Naturhafen angelandet und wird nun für den Weitertransport auf vier Straßenkilometern zum Museum am Sonntag vorbereitet. Fußgänger können an diesem Tag das Geschehen vom Rand der Industrie- und der Heinkelstraße aus verfolgen. Für den Verkehr ist die Transportstrecke gesperrt. Es wird mit mehreren Tausend Schaulustigen gerechnet.

Einen kleinen Unfall gab es beim „Einparken“ in Speyer: Beim ersten Zurücksetzen gab es einen Knall, als der Ponton gegen die Anlegestelle der Fähre nach Rheinhausen stieß. „Der Steiger wird überprüft. Ein großer Schaden ist es nicht. Die Anlegestelle gehört der Stadt. Sie wird entscheiden, was zu tun ist“, so die Wasserschutzpolizei. Museumsvertreterin Drawe bestätigte den Vorfall, der unverzüglich der Stadt gemeldet worden sei. „800 Kilometer ist nichts passiert, und dann dieses Malheur. Der Kapitän ärgert sich darüber“, sagte sie.

Thema war der U-Boot-Transport am Mittwochabend auch im Speyerer Stadtrat. Die Friedensinitiative Speyer und die Bürgerinitiative „Waldwende jetzt“ haben sich gegen die städtische Genehmigung positioniert. Die Stadtspitze hat ihre in einer Bürgeranfrage geäußerte Kritik zurückgewiesen.