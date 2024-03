Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein Fahrradfahrer, nachdem er am Montagabend in der Slevogtstraße zu Fall gekommen war. Wie die Polizei meldet, hatte ein 41-jähriger Autofahrer die Fahrertür seines am Fahrbahnrand geparkten Wagens geöffnet und dabei den 68-jährigen Radler übersehen, der just in diesem Moment das Fahrzeug passierte. Der Senior blieb an der Autotür hängen und stürzte, wobei er trotz Fahrradhelm eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Am Auto entstand kein Schaden, das Fahrrad trug einige Kratzer davon.