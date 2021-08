In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben unbekannte Täter an einem Citroën, der auf dem Heinrich-Lang-Platz geparkt war, die Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Wagen gestohlen. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Heinrich-Lang-Platz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.