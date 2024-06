Einen Gesamtschaden von circa 15.000 Euro verursachte ein 43-jähriger Mann in der Prinz-Luitpold-Straße. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Mann beobachtet, wie er mit einem Messer geparkte Autos zerkratzte. An insgesamt drei Fahrzeugen konnten die Polizeibeamten frische Kratzspuren festgestellen. Der 43-Jährige war demnach derart alkoholisiert, dass er kaum noch laufen konnte. Zur Verhinderung weiterer Taten wurde er durch die kontrollierenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.