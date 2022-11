Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen beim Abbiegen offenbar den Gegenverkehr nicht beachtet und einen Zusammenstoß verursacht. Laut Polizei war die junge Frau aus Rheinhessen in der Landauer Straße in Richtung Römerberg unterwegs, als sie nach links auf die Abfahrt zur B39 abbog. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Eine 49-Jährige und ihr 58 Jahre alter Beifahrer erlitten den weiteren Angaben zufolge Prellungen an der Brust. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen nur leichte Verletzungen davon. Der Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt, die Straße von Öl und Benzin gereinigt werden. Durch eine Teilsperrung der Landauer Straße entstanden laut Polizei Staus im Berufsverkehr.